Economia luxemburguesa perde em competitividade

O Grão-Ducado viu o seu nível de competitividade económica cair um lugar, para a 12ª posição, entre 2017 e 2018.

Esta é uma das conclusões de um estudo económico (“World Competitiveness Yearbook”), realizado anualmente pela escola de negócios da Suíça IMD (Internacional Institute for Management Develoment), que no Luxemburgo contou com a colaboração da Câmara de Comércio.

A Rádio Latina falou com o diretor dos Assuntos Económicos da Câmara de Comércio, Marc Wagener, que desdramatiza a queda de um lugar nesta classificação internacional, que analisa 63 países. Segundo este responsável, uma das razões que explica a descida é o facto de as empresas luxemburguesas terem dificuldades em atrair mão de obra qualificada, como engenheiros, investigadores ou peritos informáticos.

O Luxemburgo deve apostar mais no digital e na educação.

Para Marc Wagener o sistema de educação “não é mau, mas não é suficientemente inclusivo”. Daí a Câmara de Comércio propor que o ensino secundário se faça em francês e alemão. Concretamente, a proposta consiste em “criar duas fileiras paralelas, uma em francês, outra em alemão, para os mesmos cursos.”

Marc Wagener, diretor dos Assuntos Económicos na Câmara do Comércio, recomendando a criação de um sistema de ensino secundário bilingue.

