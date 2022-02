As receitas totais da Administração Central aumentaram 16,3% face a 2020.

Economia luxemburguesa melhor do que o esperado em 2021

Henrique DE BURGO As receitas totais da Administração Central aumentaram 16,3% face a 2020.

A situação financeira do Luxemburgo a 31 de dezembro de 2021 apresentava uma evolução positiva das receitas fiscais e despesas controladas. Esta é a principal conclusão do balanço anual apresentado na segunda-feira pela ministra das Finanças, Yuriko Backes.

Segundo Backes, as contas da Administração Central deverão fechar o ano de 2021 com um resultado melhor do que o esperado. As receitas totais da Administração Central ascenderam a 21,9 mil milhões de euros, um aumento de 16,3% face ao final de 2020.

Apesar do contexto incerto ligado à pandemia, Yuriko Backes refere que a economia luxemburguesa mostrou resiliência e voltou a demonstrar dinamismo marcado pela queda da taxa de desemprego.

Quanto às despesas da Administração Central, totalizaram 21 mil milhões de euros no final do ano passado (-0,6% em comparação com 2020). No final de 2021, o saldo da Administração Central era de 840 milhões de euros.



