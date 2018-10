A economia luxemburguesa estagnou no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano. Mas as notícias menos positivas não se ficam por aqui. Em 2017, a economia teve uma performance ainda mais baixa do que o previsto. Afinal, a economia não cresceu 2,3%; só avançou 1,5%.

Economia luxemburguesa estagna no segundo trimestre

A economia luxemburguesa estagnou no segundo trimestre face aos primeiros três meses do ano. Mas as notícias menos positivas não se ficam por aqui. Em 2017, a economia teve uma performance ainda mais baixa do que o previsto. Afinal, a economia não cresceu 2,3%; só avançou 1,5%.





O instituto luxemburguês de estatística (Statec) publicou hoje a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) para o segundo trimestre do ano. Mas divulgou também os números revistos relativos ao crescimento da economia nos trimestres anteriores. Assim, para o conjunto de 2017, a evolução do PIB foi de 1,5% e não de 2,3% como tinha sido iniciamente calculado pelo Statec. Dito de outra forma, a economia cresceu muito menos do que o esperado.

Em comunicado, o Statec explica que esta revisão em baixa tem a ver com um novo processamento estatístico de algumas operações excecionais de grupos multinacionais presentes em território do Grão-Ducado. Este processamento teve de ser feito devido a novas informações que não estavam ainda disponíveis quando foi feita a versão anterior das contas anuais (em março de 2018). O Statec assinala que “os grupos multinacionais colocam desafios metodológicos significativos” e que “há várias situações que exigem análises detalhadas, sendo que algumas ainda estão em curso”.

Quanto à estagnação da economia no segundo trimestre e fazendo uma análise por atividade, foi o setor da comunicação e informação que registou a maior quebra (-6,5%), seguido das atividades financeiras e seguradoras (-3,1%). O setor agrícola, pelo contrário, foi o que registou o melhor desempenho (6,5%).

O Contacto pediu um comentário ao Ministério das Finanças sobre a estagnação da economia luxemburguesa, mas ainda não obteve resposta.

O Statec faz ainda a comparação homóloga do crescimento: a economia avançou 3,1% no segundo trimestre face a igual período do ano passado. Mesmo assim, trata-se de um crescimento ligeiramente inferior ao registado no primeiro trimestre (também na comparação homóloga), que atingiu os 3,2%.