Apesar dos efeitos da guerra na Ucrânia, o Luxemburgo conseguiu crescer nos primeiros três meses deste ano.

Statec

Economia luxemburguesa cresce 1,2% no primeiro trimestre de 2022

Thomas KLEIN Apesar dos efeitos da guerra na Ucrânia, o Luxemburgo conseguiu crescer nos primeiros três meses deste ano.

No primeiro trimestre de 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) luxemburguês cresceu 1,2%, em relação ao trimestre anterior, de acordo com relatório apresentado pelo Statec esta terça-feira. Comparando com o trimestre homólogo do ano passado, o crescimento foi de 4%.

O instituto de estatísticas luxemburguês também reviu os números de 2021 em alta. Em vez dos 4,8% previstos, a economia cresceu 4,9%, em termos anuais, no quarto trimestre de 2021. Assim, o crescimento real no terceiro trimestre de 2021 foi de 5,1% (em vez dos 4,8%) e de 12,9%, no segundo trimestre (12,7%).

Patrões defendem semana de mais de 40 horas para quem quiser Numa altura em se fala sobre a redução do tempo de trabalho em vários países, os patrões no Luxemburgo defendem o contrário.

Investimentos a diminuir

No primeiro trimestre de 2022, os setores que cresceram mais foram os "transportes comerciais, alojamento e serviços alimentares" (mais 9,7%) e o setor da construção (6,2%). Em sentido contrário, o setor financeiro e dos seguros caiu 3,2%. Também o setor imobiliário registou uma queda de 1,8%.

Em comparação com o quarto trimestre de 2021 (o anterior ao apresentado), o consumo das famílias e das instituições sem fins lucrativos ao serviço dos agregados aumentou 1,8%. As administrações públicas tiveram um ligeiro 0,3%.

A Formação Bruta de Capital Fixo [rubrica de investimento] diminuiu 2,6%.

(Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.