A economia cresceu 0,3% entre janeiro e março, o que reflete um abrandamento face aos 0,8% registados entre outubro e dezembro de 2018.

Economia luxemburguesa abranda no primeiro trimestre

O crescimento económico abrandou no primeiro trimestre deste ano, face aos últimos três meses de 2018. O instituto de estatística luxemburguês (Statec) publicou hoje a primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) relativo aos primeiros três meses do ano.

Os números indicam que a economia cresceu 0,3% entre janeiro e março, o que reflete um abrandamento face aos 0,8% registados entre outubro e dezembro de 2018.

Já se a comparação for feita com o mesmo período do ano passado, o crescimento foi de 1,6%.

Por outro lado, o Statec reviu as contas anuais de 2018. Assim, o primeiro trimestre foi melhor do que o esperado: a economia cresceu 1,8% em vez de 1,7% no quarto trimestre. O segundo trimestre também registou uma melhoria: de 3%, para 3,1%. Só relativamente ao terceiro trimestre houve uma revisão em baixa: de 2,8% para 2,6%.