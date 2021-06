O poder de compra das famílias no Luxemburgo em 2020 diminuiu ligeiramente em relação a 2019, mas mesmo assim o Grão-Ducado continua a ser o país onde as famílias têm a maior capacidade de consumo individual de bens e serviços.

Economia

Luxemburgo continua a ter o maior poder de compra da UE

Henrique DE BURGO O poder de compra das famílias no Luxemburgo em 2020 diminuiu ligeiramente em relação a 2019, mas mesmo assim o Grão-Ducado continua a ser o país onde as famílias têm a maior capacidade de consumo individual de bens e serviços.

Segundo os dados divulgados pelo Eurostat, o Luxemburgo regista uma taxa de 131% em paridade de poder de compra (PPC), ou seja, 31 pontos percentuais acima dos 100% da média da União Europeia (UE). Em 2019, o Grão-Ducado estava um pouco melhor, com 135%.



Abaixo do Luxemburgo surgem a Alemanha (123%) e a Dinamarca (121%). Portugal aparece em 16° lugar, com 85% da média europeia, e a Bulgária é o último país da lista dos países da UE, com 61%.

O consumo individual efetivo, medido através da paridade de poder de compra, inclui o consumo de bens e serviços e o consumo de todos os serviços disponibilizados pelo Estado à população, como educação e saúde.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.