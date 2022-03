Prevê-se uma ligeira subida de inflação e aumento dos preços da energia e matérias primas, mas os ministros das finanças da UE estão dispostos a aumentar a pressão sobre a Rússia, se necessário.

Economia 3 min.

Sanções à Rússia

Economia europeia também sofre, "mas é um preço que vale a pena pagar"

Telma MIGUEL Prevê-se uma ligeira subida de inflação e aumento dos preços da energia e matérias primas, mas os ministros das finanças da UE estão dispostos a aumentar a pressão sobre a Rússia, se necessário. Impedir que os bancos russos contornem as sanções usando criptomoeda é a grande preocupação do Banco Central Europeu.

Depois de sete bancos terem sido retirados da plataforma SWIFT de transações internacionais, a Comissão Europeia e especialmente o Banco Central Europeu está a estudar todos os meios para evitar que a Rússia use criptomoeda para contornar as sanções financeiras que lhe foram impostas por causa da invasão à Ucrânia. A própria presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, está a dirigir um relatório sobre a matéria.

No final do segundo encontro dos ministros das finanças e da economia europeus para discutir a guerra na Ucrânia, Bruno le Maire, ministro da Economia francês, salientou que as sanções já estão a produzir efeito no sistema financeiro russo. "Todos concordámos que há uma enorme eficácia destas medidas contra a Rússia, que deu lugar à disrupção do sistema financeiro russo, em particular a retirada da operação do sistema SWIFT de vários bancos russos. Isto também levou a uma corrida aos bancos e a uma paralisia do Banco Central Russo. Conseguimos ainda localizar e congelar uma porção significativa dos ativos do BCR".

Bruno le Maire, ministro da Economia francês, salientou que as sanções já estão a produzir efeito no sistema financeiro russo. Foto: AFP

Le Maire informou ainda que do pacote de assistência à Ucrânia de 1.2 mil milhões de euros, 600 mil chegarão ao país até ao dia 15 de março.

Sanções económicas existentes poderão ser endurecidas

As sanções foram entretanto estendidas à Bielorússia - país que tem cooperado com o Kremlin na invasão à Ucrânia. E as sanções económicas existentes poderão ser endurecidas. "Queremos permanecer flexíveis e ser capazes de agir de acordo com a situação", explicou o ministro francês.

As sanções à Rússia – o maior pacote de sanções económicas alguma vez imposto pela União Europeia a um país – têm um reverso da medalha e vão ter um efeito de boomerang também na economia europeia.

Segundo Le Maire, o maior risco é a inflação, alimentada pelo preços da energia, que será maior e mais prolongada do que o previsto. "Imaginamos que o preço da energia poderá aumentar 10% e pode levar a uma inflação adicional de 0.2%". Entre os 27 países europeus, nem todos vão sofrer por igual. Aqueles mais dependentes da energia russa – tipicamente os da Europa Central – sofrerão mais.

O comissário Valdis Dombrovskis, responsável pela Economia, também presente na reunião, salientou que "é difícil prever quanto a situação vai afetar a economia europeia, uma vez que a situação está a evoluir depressa". Algumas certezas: “O crescimento vai ser impactado nos preços de energia e das matérias primas. A confiança será abalada. E haverá também custos fiscais”.

Macron quer aumentar a soberania das economias europeias

Os custos fiscais serão imediatos: referem-se ao apoio à Ucrânia (um pacote de assistência macro-económica de 1.2 mil milhões de euros; a assistência a largo número de refugiados; e o contínuo apoio para suportar o aumento dos preços da energia. "Tudo isto pesará nos orçamentos nacionais. Ou seja, o impacto na economia também afetará as finanças públicas", resumiu Dombrovskis.

No setor financeiro europeu, Dombrovskis espera que os danos sejam contidos. "O setor financeiro está pouco exposto à Rússia, mas estamos mais vulneráveis quanto à energia". Para a semana, anunciou, a Comissão Europeia vai apresentar uma comunicação sobre energia para lidar com estes temas.

Tudo isto pesado, e após os ministros dos 27 Estados-membros terem manifestado unanimidade e apoio às medidas robustas contra a Rússia, Dombrovskis afirmou que o custo que for "é um preço que vale a pena pagar pela democracia e pela paz".

Os ministros concordaram que as medidas de apoio que irão ser tomadas para apoiar as famílias e as economias deverão ser tomadas "de forma totalmente coordenadas, tal como aconteceu com a covid".

Le Maire também informou que Emmanuel Macron irá, no conselho informal de chefes de Estado e de governos, a 10 e 11 de março, aproveitar a oportunidade para estudar "o aumento e fortalecimento da independência e soberania das economias europeias". É uma questão que se torna mais relevante, no momento, e "os ministros das finanças irão analisá-la com muito cuidado na preparação para o Conselho Europeu", salientou Bruno le Maire.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.