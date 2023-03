Segundo o ministro da tutela, o número de falências no país manteve-se estável nos últimos três anos.

Perspetivas

Economia do Luxemburgo resiste apesar da pandemia e da guerra

"Apesar da pandemia e da guerra na Ucrânia, a economia do Luxemburgo mantém-se resistente". Estas foram as palavras proferidas pelo ministro da Economia, Franz Fayot, no Parlamento, durante o debate sobre as perspetivas da economia do Grão-Ducado.

Segundo o ministro, o número de falências no país manteve-se estável nos últimos três anos, sendo que foram criados à volta de 3.000 novas empresas por ano.

"Crise na construção ainda é pior que a de 2008". Indicadores são alarmantes "Enquanto não se vende, não se constrói nada” o que torna difícil “assegurar os encargos das empresas e a massa salarial”, alerta Miguel Carvalho, CEO da Carvalho Constructions.

Para além destes dados, Franz Fayot sublinhou que ainda há outros indicadores que apontam para "uma economia forte". De acordo com o ministro, o nível de investimento por parte de outros países no Grão-Ducado manteve-se elevado e "há sinais positivos", nomeadamente com um investimento em equipamentos industriais a rondar os 1.000 milhões de euros desde 2018.

No entanto, também ainda há desafios, como a transição energética ou setores atualmente em crise, como o da construção. O ministro referiu que já existem ajudas especiais para incentivar a transição energética, mas os esforços têm de se manter.



