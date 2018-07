A economia da zona euro abrandou e cresceu no segundo trimestre ao ritmo mais lento em dois anos.

Economia da zona euro cresce ao ritmo mais lento em dois anos

A economia da zona euro abrandou e cresceu no segundo trimestre ao ritmo mais lento em dois anos.

A economia da zona euro abrandou e cresceu no segundo trimestre ao ritmo mais lento em dois anos.

De acordo com os dados do Eurostat, o Produto Interno Bruto (PIB) da região da moeda única cresceu 0,3% no segundo trimestre do ano, face aos três meses anteriores. Só se encontra um valor tão baixo no segundo trimestre de 2016.

No entanto, se a compração for feita com o mesmo período do ano passado, a evolução da economia foi de 2,1%.

O crescimento trimestral foi mais baixo do que o esperado pelos analistas, que apontavam para uma progressão de 0,4%. Citado pelo The Guardian, o economista-chefe do ING, Bert Colijn, considera que tendo em conta este abrandamento, o Banco Central Europeu (BCE) não deverá aumentar as taxas de juro antes do outono do próximo ano.

Colijn afirma que a incerteza comercial teve aqui o seu primeiro impacto na economia da zona euro: embora, o efeito nas exportações ainda tenha sido limitado, foi o impacto na confiança que mais se fez sentir. O economista explica que, menos confiantes, as preocupações das empresas e famílias fizeram sentir-se numa procura interna mais fraca.

A taxa de inflação manteve-se alta, apesar do abrandamento económico. No entanto, este efeito deverá ser temporário, pelo que a inflação deve voltar a valores mais tímidos. É por isso que Colijn afirma que o BCE deve manter as taxas de juro baixas ainda durante alguns meses.

Recorde-se que o presidente do BCE, Mario Draghi tem sinalizado que a política de juros baixos vai manter-se muito para lá do fim da política de compra de ativos. Esta deverá terminar no fim deste ano.