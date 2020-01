Andamento da economia francesa e italiana influenciaram o resultado.

Economia da zona euro cresce ao ritmo mais baixo desde 2013

Andamento da economia francesa e italiana influenciaram o resultado.

A economia da zona euro cresceu ao ritmo mais baixo dos últimos sete anos no último trimestre do ano passado. A influenciar este resultado, estiveram as performances das economias de França e de Itália.

Concretamente, de acordo com as previsões do Eurostat, a economia da região da moeda única cresceu 0,1% entre outubro e dezembro do ano passado, face ao trimestre anterior, o ritmo mais lento desde 2013. O valor representa um abrandamento face aos 0,3% verificados no terceiro trimestre. Em termos homólogos também houve uma desaceleração, de 1,2%, para 1%.

Segundo a Bloomberg, duas das maiores economias da zona euro tiveram um papel decisivo, com o impacto causado pelas greves provocadas pelos planos do Governo de Macron para reformar as pensões e com a instabilidade política italiana a minar a economia do país. O resultado foi uma contração de 0,1% em França e de 0,3% em Itália. Quanto à Alemanha, as autoridades avançaram que a maior economia da zona euro conseguiu um avanço ligeiro, mas os resultados oficiais só serão publicados em fevereiro.

No entanto, as perspetivas futuras são mais otimistas. O Banco Central Europeu afirmou que os riscos são agora menos acentuados, depois de os Estados Unidos e a China terem assinado a fase 1 do acordo comercial e de se conseguir alguma estabilidade com a concretização do Brexit. Por outro lado, a Comissão Europeia deu conta de um aumento no sentimento económico, sobretudo na indústria e na construção.

Do lado mais pessimista está o coronavírus e o impacto que terá na economia mundial, as ameaças dos Estados Unidos de aumentarem as tarifas sobre os carros importados da UE, e a indefinição em relação ao futuro das relações comerciais entre o Reino Unido e a União a 27.

P.C.S.