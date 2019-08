O Produto Interno Bruto caiu 0,2%, depois de um avanço de 0,5% nos primeiros três meses do ano.

Economia britânica contrai pela primeira vez desde 2012

O Produto Interno Bruto caiu 0,2%, depois de um avanço de 0,5% nos primeiros três meses do ano.

A economia britânica contraiu pela primeira vez em mais de seis anos, desde 2012, no segundo semestre do ano. Estes são os primeiros números desde que Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro, substituindo Theresa May. Mais um trimestre consecutivo de contração e o Reino Unido entra em recessão técnica.

O Produto Interno Bruto (PIB) caiu 0,2%, depois de um avanço de 0,5% nos primeiros três meses do ano, de acordo com dados publicados pelo instituto de estatística britânico. O indicador ficou abaixo das estimativas dos analistas consultados pela Bloomberg, que previam uma estabilização do crescimento.

Muitas empresas esgotaram os stocks acumulados como forma de prevenção para a data inicial de saída do Reino Unido da União Europeia (UE), a 29 de março. Houve ainda fábricas do setor automóvel que anteciparam as férias de verão para abril também por causa do Brexit. A produção industrial, que tinha subido no primeiro trimestre, encolheu 2,3% entre abril e junho.

Boris Johnson tem afirmado que pretende avançar com o Brexit a 31 de outubro, com ou sem acordo com a UE, mas prometeu um pacote de estímulo orçamental para ajudar a economia britânica a reagir ao Brexit.