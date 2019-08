O país está a sofrer com o abrandamento das trocas comerciais mundiais, sobretudo com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Economia alemã deverá contrair 0,1% no segundo trimestre

A economia alemã – a maior da União Europeia (UE) – deverá ter contraído 0,1% no segundo trimestre deste ano. As estimativas são dos economistas consultados pela agência Bloomberg.

Na quarta-feira, são publicados os dados do Produto Interno Bruto (PIB) alemão, numa altura em que os sinais apontam para uma desaceleração da economia.

É que na semana passada, foram divulgados dados que evidenciaram a maior queda anual da produção industrial da Alemanha em dez anos: caiu 5,2% em junho, face ao mesmo período do ano passado. A última vez que a Alemanha teve uma queda tão significativa foi no final de 2009, quando o país estava a tentar recuperar da crise financeira.



O país está a sofrer com o abrandamento das trocas comerciais mundiais, sobretudo com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Grandes empresas como a Continental, Daimler, BASF e Lufthansa já reviram em baixa as suas perspetivas de resultados. Além, da produção industrial, a confiança dos investidores está a baixar, tal como as exportações. O mercado laboral também mostra sinais de menor dinamismo.

No entanto, mesmo que as previsões se concretizem e a economia contraia 0,1%, o cenário de recessão técnica não está, por agora, em cima da mesa, uma vez que o país cresceu 0,4% no primeiro trimestre deste ano.