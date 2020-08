São empresas que estavam em risco e que continuam de portas abertas por causa dos apoios que receberam do estado alemão.

Economia alemã ameaçada por milhares de empresas zombie

São empresas que estavam em risco de falência e que, com os apoios recentes atribuídos pelo Governo alemão, conseguiram sobreviver. Uma medida que está a dividir os políticos alemãos, de acordo com o Financial Times.

Há economistas que defendem que a proibição da insolvência decretada durante a pandemia não deve ser prolongada, mas os políticos estão divididos.

Cresce na Alemanha a preocupação de que uma regra introduzida como parte da resposta de emergência do país ao coronavírus esteja a alimentar a criação de milhares das chamadas empresas zombies que podem acabar por enfraquecer a economia nos próximos anos.

Ao abrigo de um decreto governamental lançado em Março, as empresas alemãs afectadas a pela pandemia não têm de apresentar um pedido de insolvência. A regra deveria ter sido gradualmente eliminada no final de Setembro, mas a ministra da Justiça, Christine Lambrecht quer prolongá-la até ao próximo mês de Março. A ideia revelou-se controversa, contudo, com muitos a dizerem que seria melhor deixar que as empresas fracas fossem à falência do que mantê-las em suporte de vida artificial. Jan-Marco Luczak, porta-voz legal da CDU/CSU de Angela Merkel, disse que a renúncia estava a ajudar as empresas que estariam em apuros mesmo sem o coronavírus. "É inapropriado continuar a segurar a mão protectora do Estado sobre tais empresas", afirmou em declarações ao FT. "Isso não é do interesse de todos os outros participantes no mercado, nem . . . dos credores de uma empresa", sublinhou.



