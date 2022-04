A companhia indica que está a tentar resolver o problema com as tripulações de reserva, mas viu-se obrigada a cancelar as ligações aéreas.

Aviação

EasyJet cancela 100 voos devido a baixas médicas por covid-19

Lusa A companhia aérea de baixo custo easyJet informou o cancelamento de 100 voo marcados para esta segunda-feira, entre os quais 62 com partida do Reino Unido, devido ao elevado número de baixas médicas por infeções de covid-19 entre os trabalhadores.

A companhia indica que está a tentar resolver o problema com as tripulações de reserva, mas viu-se obrigada a cancelar as ligações aéreas provocando inconvenientes sobretudo no Reino Unido onde já começou a temporada de férias da Páscoa.



Por outro lado, os aeroportos também enfrentam dificuldades em operar com normalidade devido à falta de pessoal o que está a provocar longas filas nos pontos de controlo de segurança e de embarque.

"Infelizmente, foi necessário cancelar voos de hoje e de amanhã [terça-feira]. Lamentamos qualquer incidente que a situação está a causar", acrescenta a nota.

O aeroporto de Manchester, no norte de Inglaterra foi um dos mais afetados, assim como o Terminal 2 do aeroporto de Heathrow, Londres.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.