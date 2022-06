A Comissão Europeia deu a esta low cost os slots diários no aeroporto Humberto Delgado para equilibrar a concorrência desleal.

Aeroporto de Lisboa

Easy Jet fica com 18 voos diários que eram da TAP

A partir de 30 de outubro deste ano, 18 slots (autorizações de voo para um determinado horário) no aeroporto de Lisboa que eram usados pela TAP vão passar para a Easy Jet. A decisão foi tomada esta quinta-feira pela Comissão Europeia como forma de reequilibrar a livre concorrência entre as companhias aéreas a operar em Lisboa. A Easy Jet é uma das maiores companhias aéreas do mundo, com 308 aviões, operando 927 rotas entre 34 países, e em 153 aeroportos.



Em dezembro de 2021, a companhia de bandeira portuguesa recebeu um apoio do Estado português de 2.55 mil milhões de euros, com a aprovação da Comissão Europeia, mas com condições. A TAP teria que racionalizar os seus custos de operação e tomar medidas para limitar as distorções na concorrência que a injeção de capital iria criar. Assim, a TAP comprometeu-se a transferir 18 slots diários que detinha para uma companhia aérea da concorrência.

A ajuda à TAP Air Portugal, foi suportada pelo facto de ser uma companhia de bandeira e ser também um fornecedor de voos para destinos menos rentáveis, mas que servem a comunidade lusófona. Segundo explica a Comissão, “a empresa tem um papel fundamental no crescimento do turismo português e da economia e é um empregador significativo em Portugal”.

Preços mais justos no aeroporto Humberto Delgado

Após avaliadas as propostas entregues, a Comissão concluiu que a da Easy Jet era a que melhor cumpria os requisitos fixados e terá prioridade para concluir com a TAP a transferência de slots. A vice-presidente da Comissão responsável por questões de política de concorrência, Margrethe Vestager, disse que esta medida irá “encorajar a concorrência no setor da aviação, uma vez que permitirá à Easy Jet expandir as suas atividades neste aeroporto congestionado, contribuindo para preços mais justos e maior escolha para os consumidores europeus. Isto também ajuda a assegurar que o apoio dado por Portugal para a TAP ser viável não tenha efeitos negativos no Mercado Único”.

Uma versão não confidencial da decisão será publicada no Jornal Oficial da União Europeia e no site da Comissão sobre competição. A Ryanair é uma das companhias que anunciou ter concorrido à atribuição do pacote de slots.

