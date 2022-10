A redução do tempo de trabalho está no centro de uma nova petição pública.

E se pudesse trabalhar 9h por dia, 4 dias por semana e 2 deles em teletrabalho?

Desta vez, a iniciativa defende semanas de trabalho de 36 horas, a serem organizadas da seguinte forma: nove horas por dia, quatro dias por semana, dois dos quais em teletrabalho.



Trabalhadores querem menos oito horas de trabalho por semana A Câmara dos Assalariados frisa, no entanto, que o modelo exato de horário reduzido varia consoante o grupo a que pertence o trabalhador.

A petição foi lançada por Giuseppe Sintini. Os seus objetivos são reduzir a poluição, através da redução de deslocações ao escritório; aumentar o poder de compra através da diminuição do consumo de combustível; diminuir o trânsito; tornar o Luxemburgo mais atrativo para os trabalhadores; e garantir o crescimento dos setores da área do lazer, visto que as pessoas teriam um dia suplementar para poderem consumir esse tipo de serviço.

No texto da petição, que pode ser assinada no site petitiounen.lu, o autor destaca que a conjuntura económica e ecológica atual está a “degradar-se rapidamente”. Por essa razão, considera “urgente melhorar as condições de vida das pessoas com rendimentos mais baixos, mas também da classe média que tende a desaparecer”.

Tema já havia motivado uma petição em junho

Para Giuseppe Sintini, “este modelo de trabalho de quatro dias de nove horas permitiria à maioria das pessoas conservar um bom nível de vida ou melhorá-lo”. Sintini está convicto de que o regime não penalizaria as empresas, para quem o impacto seria “muito reduzido”, visto que se trataria de uma redução de apenas quatro horas semanais.

O peticionário frisa ainda o potencial da medida para reduzir as emissões de CO2. Uma redução drástica, segundo diz, que teria um impacto positivo no ambiente.

35 horas de trabalho. Mais de 3.700 pessoas já assinaram petição São precisas 4.500, no espaço de seis semanas, para que o tema chegue à Câmara dos Deputados.

Esta é a segunda petição em poucos meses lançada no Luxemburgo sobre a redução do tempo de trabalho. Em junho, uma outra pedia semanas de 35 horas de trabalho por semana. Foi assinada por mais de 6.200 pessoas. O tema deverá ser debatido em breve no Parlamento.

