"É possível que a economia não volte a ser o que era", economista sénior do Banco Mundial

A economia mundial pode nunca mais voltar à taxa de crescimento pré-pandémica, afirmou Patrick Kirby, economista sénior do Banco Mundial, numa conferência digital em Moscovo.

Kirby sublinhou que o forte desempenho do crescimento económico global no terceiro trimestre de 2020 reflete mais a contração da profunda desaceleração económica do que um sinal de crescimento real.

Apesar dos resultados otimistas, a atividade económica em muitos países mantém-se aos níveis dos piores dias da crise. Além disso, a propagação do novo coronavírus fez abrandar os preços, uma vez que a procura tem sido mais afetada do que a oferta, destacou o especialista do Banco Mundial.

O economista salientou que o mundo tem pela frente um longo caminho de recuperação porque a pandemia deixa um limiar de problemas por resolver: interrupções nas cadeias de abastecimento, carga fiscal após medidas de apoio implementadas pelos governos, possibilidade de falências de empresas afetadas pela pandemia e problemas nos domínios da educação e da saúde. Todos estes fatores poderiam impedir que a economia mundial voltasse a crescer às taxas registadas antes da pandemia de covid-19.

O especialista afirmou ainda que, nesta situação, os bancos centrais dos países continuariam a impor taxas de juro baixas. Ao mesmo tempo, a inflação permaneceria reduzida, uma vez que muitos países estão hoje em dia a lutar para fazê-la subir a partir de valores negativos. "No geral, é uma história triste, estamos à espera que esta pandemia contribua para uma das maiores recessões dos últimos 150 anos, comparável à que ocorreu durante a grande recessão ou a Segunda Guerra Mundial".

