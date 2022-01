O diretor do Centro de Organização Industrial e de Novas Tecnologias do Ifo, Oliver Falck, afirmou que “o agravamento da situação é estimulado pelos fabricantes e não pelos fornecedores”.

Ifo

Indústria automóvel alemã em queda pelo quinto mês consecutivo

Lusa O diretor do Centro de Organização Industrial e de Novas Tecnologias do Ifo, Oliver Falck, afirmou que “o agravamento da situação é estimulado pelos fabricantes e não pelos fornecedores”.

O índice Ifo da indústria automóvel alemã caiu para menos um ponto em dezembro de 2021, contra 7,9 pontos em novembro passado, sinalizando um recuo pelo quinto mês consecutivo, revelou na quarta-feira o Instituto de Investigação Económica alemão.

O diretor do Centro de Organização Industrial e de Novas Tecnologias do Ifo, Oliver Falck, afirmou em comunicado que “o agravamento da situação é estimulado pelos fabricantes e não pelos fornecedores”.

É ainda referido que o indicador da atividade dos fabricantes da indústria automóvel alemã caiu em dezembro para 15,6 pontos, contra 36,5 pontos registados no mês anterior.

Estrangulamentos no fornecimento de produtos intermédios

No entanto, todas as empresas continuam “a ser afetadas pelos estrangulamentos” no fornecimento de produtos intermédios, acrescentou.

Ainda segundo Olivier Falk, os negócios dos fabricantes de automóveis mostram que a nível internacional “estão a vacilar” e que as expectativas dos fabricantes também “não são tão otimistas”.

O instituto Ifo refere igualmente que as expectativas de negócios dos fabricantes de automóveis caíram dos 42,7 pontos em novembro do ano passado para 18,2 pontos no mês de dezembro último.

No que respeita às expectativas de negócios dos fornecedores da indústria automóvel, o instituto alemão dá nota de que são “mais pessimistas” do que há quase dois anos.

O índice das expectativas dos fornecedores caiu de menos 24,8 pontos para menos 28,6 pontos em dezembro, segundo o instituto.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.