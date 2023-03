A empresa de químicos tinha garantido que nenhum emprego estaria em risco, após a aquisição do ano passado. Mas agora voltou atrás.

DuPont vai despedir 160 trabalhadores da fábrica de Contern

A DuPont Teijin Films (DTF), empresa norte-americana, vai cortar 160 postos de trabalho na fábrica em Contern, no Luxemburgo, comunicou a empresa na segunda-feira.

A mexida nos quadros surge apenas um ano após a administração ter assumido o compromisso de não haver despedimentos na sequência da aquisição, quando assinou um contrato coletivo de trabalho com os sindicatos LCGB e OGBL, em novembro passado.

A DuPont vendeu a maior parte do negócio de mobilidade e materiais - que emprega 350 funcionários no Luxemburgo para fazer resinas e polímeros para automóveis - à empresa Celanese Corp, com sede no Texas, por 11 mil milhões de dólares (9,7 mil milhões de euros).

A gigante de químicos disse que não estava a aceitar encomendas em duas das suas linhas de produção em Contern desde dezembro. Por conseguinte, o pessoal dessa linha foi colocado em licença, processo pelo qual o Governo subsidia os salários para evitar a perda dos empregos.

No entanto, os 160 trabalhadores têm agora o futuro incerto. "Como parte do processo de consulta, a empresa vai esforçar-se para reduzir ao máximo o número de funcionários afetados. A terceira linha de produção, uma linha de extrusão com aparas de poliéster, e os cerca de 110 outros funcionários que trabalham no local não serão afetados por esta decisão", garante a empresa, que se diz "plenamente consciente do impacto" da medida, mas contudo "necessária".

"Esta ação não reflete a qualidade do trabalho realizado pelos funcionários da DTF, mas sim as circunstâncias comerciais cada vez mais difíceis que culminaram quando um fornecedor chave terminou subitamente o fornecimento de matérias-primas no final do ano passado", justificou a DuPont, que "considerou opções alternativas de fornecimento, contudo, não conseguiu encontrar uma solução financeiramente sustentável para continuar a operar estas linhas", pode ler-se.

Os sindicatos LCGB e OGBL já vieram exortar a empresa a introduzir um plano social para proteger os empregos na fábrica, numa declaração divulgada na segunda-feira. As duas centrais mostram-se indignadas pelo facto de a decisão ter sido tomada apenas meses após o anúncio da aquisição.

A DuPont é uma das maiores do mundo nos setores da química e da biologia. Está presente em mais de 40 países e emprega mais de 23 mil trabalhadores.



