O objetivo é atrair novos talentos para os Emirados Árabes Unidos.

Dubai lança visto de "teletrabalho" para salários acima dos 5 mil euros

O objetivo é atrair novos talentos para os Emirados Árabes Unidos.

O Dubai lançou um visto de "teletrabalho" por um mínimo de seis meses e um máximo de um ano para trabalhadores que recebem por mês, pelo menos, 5 mil euros, para cumprir o objetivo de importar os novos talentos e as respetivas famílias.

Para solicitar o título de permanência nesta cidade dos Emirados Árabes Unidos, o requerente tem de ter o passaporte válido pelo meses num período de meio ano. Além disso tem de apresentar prova do salário mensal, já que uma das condições do visto é precisamente a quantia que cai ao fim do mês na conta do candidato a uma posição no Dubai.

"Esta iniciativa demonstra a capacidade do emirado de se adaptar rapidamente às condições de mercado em mudança e de introduzir novas medidas que melhoram a facilidade de fazer negócios e reforçam a sua competitividade económica", disse Hamad Buamim, Presidente e CEO da Câmara de Comércio e Indústria do Dubai, citado pela imprensa internacional.

"Esta decisão reflete também a capacidade do Dubai de criar novas oportunidades para empresários e profissionais beneficiarem da infra-estrutura digital avançada da cidade e realizarem as suas ambições num ambiente empresarial dinâmico centrado na inovação", acrescenta.

Apesar da pandemia, o Dubai reabriu as fronteiras a 7 de julho, mediante protocolos rigorosos de segurança.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.