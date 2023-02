Os salários e pensões vão ser indexados este mês e também em abril.

Inflação

Duas parcelas do 'index' em três meses. Já houve cinco num só ano

Diana ALVES Os salários e pensões vão ser indexados este mês e também em abril.

Duas parcelas em apenas três meses. Os salários e pensões vão ser indexados este mês e também em abril. A tranche deste mês deve-se ao nível da inflação, ao passo que a de abril diz respeito à parcela de julho de 2022, adiada para este ano devido à crise.

E 2023 poderá trazer ainda um terceiro ‘index’. As previsões do Instituto Nacional de Estatística (Statec) têm apontado para que isso possa acontecer no final do ano. Se isso se confirmar, não será a primeira vez que o Luxemburgo assiste a três indexações num ano.



Leia o artigo completo na Rádio Latina.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.