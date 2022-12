Doping e músculos (económicos)

Durante um enorme fórum com cidadãos de toda a Europa, ouviu-se que “o nosso futuro comum europeu depende das decisões que tomarmos no presente”.

Doping e músculos (económicos)

Hugo GUEDES

A grande bolha de Wall Street estourou no outono de 1929, sobretudo no dia 24 de Outubro, a famigerada “quinta-feira negra”. Terminava ali uma década de excessos e especulação, mas o que poderia ter sido “apenas” mais uma crise cíclica do capitalismo bolsista foi horrivelmente gerido pelos líderes de então, começando pelo inepto presidente americano, Herbert Hoover.

Uma das mais desastrosas ideias foi a lei Smoot-Hawley, promulgada por Hoover poucos meses depois do crash, contra a opinião desesperada de muitos dos economistas e grandes industriais da época (um deles, o presidente da JP Morgan, suplicou de joelhos para que o presidente não assinasse). Era uma lei proteccionista que subiu as tarifas de mais de 20 000 produtos importados pelos EUA, dando o tiro de partida para uma inevitável guerra comercial; os parceiros europeus (e não só) retaliaram imediatamente com as suas próprias medidas anti-comércio livre. Segue-se ainda menos actividade económica e ainda mais desemprego, em círculo vicioso.

De decisão errada em decisão errada, a crise tornou-se na Grande Depressão, lançando uma geração na miséria e na fome. As fracturas sociais alimentaram os extremismos em todo o globo e desembocaram, poucos anos mais tarde, na II guerra mundial.

A lição foi bem aprendida. As décadas que se seguiram foram de contínuo desmantelamento de barreiras – culminando na criação da Organização Mundial de Comércio – e no triunfo da globalização. Mas o proteccionismo está à espreita para ressurgir... é isso que gritam os 410 mil milhões do IRA.

O IRA é o Inflation Reduction Act, um formidável empurrão dos EUA à transição energética e ecológica, descrito como “o mais importante pacote legislativo de sempre para lutar contra a emergência climática”, com estimativas que apontam para uma redução dos gases de efeito de estufa de 40% já em 2030 – é daqui a sete anos. São cerca de 280 mil milhões de euros em incentivos fiscais que tocam quase todos os sectores da economia americana, mais 130 mil milhões em subsídios às cidades, empresas, comunidades, organizações sem fins lucrativos, etc. É um programa “verde”, inovador e ambicioso.

E também profundamente nacionalista.

As empresas americanas, à partida beneficiárias de energia muito mais barata que as europeias (expostas à loucura sanguinária de Putin), passam agora a ter subsídios estatais que lhes darão vantagens imbatíveis no mercado. As concorrentes de outros países podem tentar competir com este doping (pelo menos metade dos subsídios são ilegais pelas regras da OMC)... mas não vão ganhar. O risco de desindustrialização permanente da UE, desde a fileira do automóvel até às tecnologias “verdes”, é elevado.

Acenderam-se as luzes de alarme em todas as capitais europeias. Bruxelas fala em “desequilíbrio competitivo”, e hoje mesmo a presidente da Comissão disse que a Europa tem de subsidiar as suas indústrias verdes através de um novo “fundo soberano”; Berlim, pela voz do ministro da Economia, clama por uma “robusta resposta”, ao mesmo tempo que recusa como sempre qualquer iniciativa comum; Macron foi em visita de Estado a Washington e tanto insistiu no ponto que Biden concedeu que “isto não foi feito para excluir os nossos parceiros” e que vão ser feitas algumas “afinações”.

Mas a lei já está aprovada, e não vai mudar substancialmente.

Na sexta-feira, durante um enorme fórum com cidadãos de toda a Europa no PE, ouviu-se que “o nosso futuro comum europeu depende das decisões que tomarmos no presente”. Palavras acertadas e inspiradoras que contêm um corolário: o nosso presente é também uma consequência das decisões que (não) tomámos no passado. E o passado recente da Europa, sobretudo desde a crise financeira de 2009, está pejado de não decisões, por um lado, e decisões à Herbert Hoover, por outro.

Isso ajuda a entender como chegamos aqui: com os Estados Unidos, não obstante as suas divisões e convulsões políticas internas, confiante no seu músculo económico, músculo esse actualmente invejável. E com a Europa também dividida entre aqueles que querem avançar e os que estão sempre a puxar para trás. Aqui, entretanto, as bombas caem, cada vez está mais frio e a economia também treme como varas verdes.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

