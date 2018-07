A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) vai contar com dois novos diretores. Marco Zwick vai ser o novo responsável do departamento de organismos de investimento colectivo e Claude Wampach vai liderar a supervisão bancária.

Dois novos diretores para a supervisão financeira

A Comissão de Supervisão do Setor Financeiro (CSSF) vai contar com dois novos diretores. Marco Zwick vai ser o novo responsável do departamento de organismos de investimento colectivo (OPC) e Claude Wampach vai liderar a supervisão bancária.

Os novos responsáveis vão entrar em funções para substituir Siomne Delcout e Claued Simon, que saem para a reforma, a 1 de setemebro deste ano e em janeiro de 2019, respetivamente.

Os nomes foram propostos pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, ao Conselho de Minsitros que deciciu acolher a recomendação.

Marco Zwick é desde 2015 membro da direção executiva do RBC Investor Services Bank. Já Claude Wampach é conselheiro de direção e chefe-adjunto do departamento de supervisão dos bancos da CSSF.