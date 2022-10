De certeza que a Europa não está dividida?

Opinião Economia 4 min.

Crise da energia

Discórdia gaseificada

Hugo GUEDES De certeza que a Europa não está dividida?

"Uma das últimas cartas que restam a Putin é tentar ganhar tempo para que os países europeus se vejam tão desesperados com os cortes de energia que se desentendam, e suavizem – ou até abandonem – o seu apoio à Ucrânia. Ao regime de Moscovo restam essas duas cartas: o frio Inverno, e o nuclear. Pode ser que consigam dividir e assustar a Europa... mas diria que tal não parece muito provável".

Catherine Belton é uma enorme conhecedora da Rússia; o seu livro "Como o KGB se apoderou da Rússia e depois atacou o Ocidente" é de leitura essencial para se entender como chegámos ao ponto actual, a meio de uma guerra selvática que ameaça fazer descarrilar o futuro da Europa. E o seu optimismo durante esta entrevista – "não parece provável que a Europa se divida" – é reconfortante. E também arriscado.

Na sexta-feira, os líderes europeus reuniram-se "informalmente" (mesmo que nenhum deles usasse jeans), em Praga, para discutir a crise de energia que atravessamos. E as divisões foram impossíveis de disfarçar. Há já semanas que uma maioria de Estados-membros insiste em definir um limite máximo comum aos preços do gás a grosso importado pela Europa, com propostas de Portugal, Espanha, Itália e Bélgica em como aplicá-lo na prática.

Não podemos sair desta crise ainda mais desiguais do que antes, separados entre países com dinheiro para subsídios e os outros.

A pressão sobre a Comissão Europeia para que esta avance e tome medidas é evidente, mas do outro lado da ideia está a Alemanha, que não quer essa salvaguarda. E como, desde há demasiado tempo, nada se faz na Europa contra a vontade da Alemanha, o preço do gás a ser de onze vezes mais do que em Outubro de 2020, e o quádruplo de há um ano.

A Alemanha tem tremendas responsabilidades pelo monstro que criou no Kremlin, e nunca será demais repeti-lo. A indústria alemã (e por arrasto a sua economia e modo de vida) foi artificialmente mantida competitiva graças a gás aparentemente barato, recebido pelos gasodutos alegremente construídos a meias com a Rússia. Hoje está à vista o verdadeiro preço desse gás (a verdade é que antes também já o estava!).

A ironia aparece embrulhada dentro de um dilúvio de euros – 200 mil milhões de euros, para ser mais exacto. O valor do pacote de subsídios energéticos concedidos pelo Estado alemão às suas empresas de forma a dar-lhes uma enorme vantagem competitiva, contra, por exemplo, uma empresa portuguesa, que nunca beneficiou de gás russo barato e agora também não pode ser ajudada pelo "seu" Estado, por este ser mais pobre. 200 mil milhões atirados para a mesa, de surpresa, sem plano definido mas com um sorriso de desprezo em vez de qualquer concertação com os parceiros europeus.

De certeza que a Europa não está dividida? As reacções nos restantes países variaram entre a irritação e a fúria. O primeiro-ministro polaco afirmou que a Alemanha está a destruir o mercado interno, e que "o seu egoísmo deve ser guardado na gaveta". O congénere espanhol avisou que não podemos sair desta crise ainda mais desiguais do que antes, separados entre os países que se podem permitir dar subsídios às suas empresas e aqueles que não podem.

Talvez aqui, precisamente, resida a borda prateada de esperança destas nuvens negras. Sem querer, a Alemanha está a germinar a solução para a saída do túnel e o relançamento para novos anos de prosperidade europeia comum: uma nova "bazuca". Não uma real, obviamente; é a metáfora que foi aplicada ao Plano de Recuperação e Resiliência criado para relançar a economia pós-covid – 800 mil milhões em subsídios europeus e empréstimos a baixos juros que beneficiam todos os países consoante a sua dimensão. Os fundos baseiam-se na mutualização da dívida e na impecável notação de crédito da Comissão Europeia.

Partilhar planos económicos com os outros países sempre foi tabu na Alemanha, até que a epidemia surgiu e as circunstâncias mudaram drasticamente. O PRR foi feito, com muita dificuldade e contra enorme resistência dos "frugais", sempre na condição de ser algo excepcional e único. Pois bem, agora o mundo voltou a mudar. É preciso um novo grande empurrão europeu para voltar a fazer funcionar os motores da economia, e esse plano vai demorar. Mas acabará por surgir.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Hugo Guedes, na floresta da grande cidade A mudança para o Luxemburgo foi feita aos 21 anos - e logo de comboio, para apimentar a aventura. Ato contínuo começou a escrever na imprensa, sobretudo sobre desporto e viagens, paixões que cultiva com mais fervor que a gestão de empresas que seguiu na universidade do Porto. Agora vive em Bruxelas, onde tenta conciliar a floresta e a grande cidade. Escreve às terças-feiras.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.