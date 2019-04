O alerta foi dado hoje pelo Agrupamento Petrolífero Luxemburguês.

Diesel profissional será mais caro no Luxemburgo do que na Bélgica

O alerta foi dado hoje pelo Agrupamento Petrolífero Luxemburguês.

O diesel profissional no Luxemburgo vai, pela primeira vez, ser mais caro do que na Bélgica. Este será um efeito do aumento do imposto sobre os combustíveis que entrará em vigor no próximo 1 de maio.

O alerta foi dado hoje pelo Agrupamento Petrolífero Luxemburguês (GPL na sigla em francês). O agrupamento admite reconhecer o objetivo do Governo luxemburguês ao aumentar os impostos sobre os combustíveis como uma forma de atingir as metas climáticas.

No entanto, avisa que os camionistas profissionais são clientes muito sensíveis ao preço, e que, um aumento ligeiro do imposto pode ter um impacto significativo nas vendas. É que a Bélgica tem um sistema de reembolso do imposto sobre os combustíveis para os clientes profissionais. Uma vez, aplicado o reembolso, a Bélgica ficará assim mais barata do que o Luxmeburgo, explica o GPL.

O agrupamento realça ainda que há fatores estruturais que vão acrescer ao aumento do imposto e que podem pressionar os preços no sentido ascendente alta nos próximos meses.

Um dos fatores tem a ver com as margens brutas, que são acordadas no setor tendo em conta a evolução dos custos. Ora, serão adaptadas novas margens a partir do próximo ano, para compensar o aumento significativo dos custos do setor. Segundo o GPL, há custos que têm de ser considerados como a indexação salarial, o dia feriado e o dia de férias suplementar e que se farão repercutir nos preços.



Paula Cravina de Sousa