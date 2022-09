Desde o clássico esquema de investimento às propostas mais rebuscadas, os golpistas não têm falta de ideias para atingir os seus fins. Saiba como se prevenir.

Dicas para se proteger das fraudes financeiras

Megane KAMBALA





De renome internacional, a praça financeira luxemburguesa oferece uma vasta gama de serviços financeiros que ligam investidores e mercados de todo o mundo. Mas esta grande influência tem igualmente um lado negro.

Muitos tentam constantemente engendrar formas de enganar os mais ingénuos. Afinal, o terreno nunca foi tão extenso, entre o telefone, as redes sociais, os correios e o email. Para não falar da crise sanitária que começou em 2020, que impulsionou a atratividade dos valores refúgio - cujo preço aumenta quando há contração económica (divisas, ouro, bitcoins) — e encorajou o investimento em todo o tipo de coisas.

Contactada pelo Luxemburger Wort, Danièle Berna-Ost, secretária-geral da Comissão de Vigilância do Setor Financeiro (CSSF) e a sua equipa fazem um balanço do problema.

Quais os sinais de que se está perante um esquema?

Como as tentativas de manipulação são cada vez mais numerosas e conhecidas, é importante ser capaz de detetar certos sinais típicos que indicam que se está na presença de um esquema, começando pelo que pode parecer óbvio: alguém vem ter consigo com uma oferta de investimento sem que a tenha pedido.

Depois, são-lhe imediatamente prometidos lucros elevados e retornos muito rápidos. Além disso, o seu interlocutor irá pressioná-lo para decidir e, regra geral, afirmará estar sediado no Luxemburgo, mas quando se trata de uma conversa telefónica, na maioria dos casos o número tem um prefixo estrangeiro.

Além disso, é comum neste tipo de engano ser-lhe pedido que transfira dinheiro para uma conta da qual essa pessoa nem sequer é titular, normalmente num país distante. A documentação que lhe será enviada para o investimento será muito imprecisa, especialmente no que diz respeito às condições, e não são raros os erros ortográficos.

As formas mais comuns de fraude financeira

Atualmente, a fraude mais frequente diz respeito à falsificação de sites de entidades monitorizadas. Os autores das fraudes copiam-nas em todos os detalhes para enganar o consumidor e atraí-lo a gastar dinheiro pensando que está num site de confiança. Neste caso, o mal está nos detalhes da informação disponível no site. Por exemplo, na maioria das vezes são os pequenos pormenores de contacto que são substituídos, e por vezes até o nome da empresa que é ligeiramente modificado.

A CSSF também encontra cada vez mais casos de roubo de identidade. Os autores da fraude utilizam o nome de um profissional autorizado do setor financeiro, com o objetivo de parecer o mais credível possível para extorquir dinheiro.

Além disso, há cada vez mais casos em que as pessoas investem por intermédio de um familiar, que já foi enganado, uma situação em que as futuras vítimas se sentem ainda mais confiantes e perdem todo o sentido crítico face a promessas de dinheiro que se revelam fáceis demais.

As ofertas de crédito online também chegaram ao conhecimento da CSSF. Nestes esquemas, o cliente tem de pagar uma taxa antecipadamente a fim de ter acesso a uma soma maior de dinheiro. No final, o crédito nunca chegará e o investimento será, evidentemente, irrecuperável.

O que fazer se tiver caído num esquema destes

Se pensa ter sido enganado, a coisa mais importante a fazer é contactar rapidamente o seu banco para ver se ainda é possível bloquear o dinheiro e recuperá-lo, se necessário.

Se o dinheiro não puder ser bloqueado e se já tiver sido transferido para outra conta no estrangeiro, as hipóteses de recuperar o dinheiro são menores.

Do mesmo modo, se a fraude foi iniciada a partir de outros países ou se só for descoberta quando os autores da fraude tiverem extraído dinheiro suficiente para se mudarem para outro lugar, as hipóteses da vítima recuperar a sua parte são bastante baixas.

No final, a possibilidade e/ou o prazo de reembolso dependerá principalmente da sofisticação do modus operandi dos autores das fraudes e da capacidade de resposta das administrações no terreno. No entanto, as vítimas devem sempre apresentar uma queixa à polícia, pelo menos para preservar uma hipótese de serem reembolsadas.

O caso JuicyFields O escândalo mundial JuicyFields (uma plataforma que oferecia oportunidades de investimento na área da plantação de canábis medicinal, e mais tarde bloqueou o acesso dos investidores à plataforma), que também fez vítimas no Luxemburgo, não se enquadra no âmbito da CSSF. O organismo refere que tem muito pouca informação sobre o caso, uma vez que não é uma entidade sob a sua supervisão, nem sequer uma empresa luxemburguesa.

Como pode aumentar a vigilância ao investir

Qualquer pessoa interessada num investimento ou em qualquer outra operação financeira deve perder tempo a verificar determinados elementos e, sobretudo, não ceder à insistência de potenciais interlocutores. Danièle Berna-Ost e a equipa sublinham que nenhuma entidade financeira séria ou profissional irá alguma vez pressionar potenciais clientes a agir.

Em primeiro lugar, é necessário verificar se a empresa realmente existe e ver que informação pode ser encontrada sobre a mesma no Registo do Comércio e das Empresas, prova indiscutível de que está sediada no país.

Finalmente, deve verificar com a autoridade de supervisão competente se a empresa está efetivamente regularizada e se foram publicados avisos contra a mesma no site da autoridade.

A CSSF recomenda ainda que pesquise na Internet para encontrar mais informações sobre o profissional ou o produto proposto, tais como possíveis testemunhos ou informações de um organismo de proteção do consumidor.

Em caso de dúvida sobre a seriedade de um prestador, um investidor pode sempre contactar a CSSF desde que a empresa em questão esteja domiciliada no Luxemburgo.

Conselhos da CSSF para um investimento seguro

A CSSF recomenda que qualquer pessoa que deseje investir realmente dedique tempo a pensar no assunto e não decida nada à pressa. A entidade aconselha também a não aceitar qualquer oferta feita inesperadamente e não solicitada, e a cessar todos os contactos com a pessoa em questão se for esse o caso.

É também essencial ler atentamente todos os documentos que são apresentados no contexto de um possível investimento. Em caso de dúvida, não hesite em fazer perguntas e recuse-se firmemente a assinar sob pressão. Finalmente, o investidor deve certificar-se de que o investimento proposto está de acordo com os seus objetivos financeiros e ter em mente que qualquer investimento demasiado bom para ser verdade normalmente não o é.

Mais informações sobre fraudes financeiras, alertas e medidas a adotar podem ser encontradas no site da CSSF ou no site specificamente dedicado à educação financeira LetzFin.

(Artigo originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

