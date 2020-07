O Deutsche Bank registou perdas líquidas de 120 milhões de euros no primeiro semestre de 2020, menos 96,2% do que no mesmo período de 2019 quando teve elevados custos devido à redução dos postos de trabalho.

Deutsche Bank perde 120 milhões de euros no primeiro semestre do ano

A instituição bancária alemã informou também que no primeiro semestre os depósitos subiram a 12,637 milhões de euros (+01%) e as provisões para perdas por créditos morosos a 1.267 milhões de euros (+320,1%).

Os depósitos aumentaram na banca para empresas e na banca de investimento mas caíram na banca privada e na gestão de ativos.

Entre janeiro e junho, o Deutsche Bank reduziu em 11.006 milhões de euros (-15%) os gastos relacionados com juros.

"Num ambiente de desafios aumentamos os depósitos, continuamos a reduzir os custos e seguimos o caminho para atingirmos todos os nossos objetivos", disse o presidente do Conselho de Administração do Deutsche Bank, Christian Sewing.

"Isto permite que possamos a compensar as perdas em provisões por créditos e continuarmos rentáveis, ao mesmo tempo que apoiamos os nossos clientes nestes momentos difíceis", acrescentou Sewing.

