Fiscalização

Detetadas várias infrações durante o Autofestival

Susy MARTINS

Foram detetadas várias infrações durante o Autofestival que decorreu entre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro. Num comunicado, o Ministério da Proteção dos Consumidores informa que foram realizados 26 controlos junto de 30 marcas de automóveis.

Em alguns casos, o preço da mão de obra estava afixado sem o IVA, noutros os preços nos concessionários físicos não correspondiam aos preços publicados no website do concessionário.

Uma outra infração detetada foi a não afixação dos preços dos produtos vendidos como acessórios (por exemplo, pneus, óleos, etc.).

O Ministério sublinha, no entanto, que a maioria dos concessionários respeita a lei. Para verificar se os vendedores fizeram, entretanto, as alterações necessárias para cumprirem a lei, a tutela e a polícia grão-ducal vão proceder a mais fiscalizações em seis dos 26 concessionários controlados.



O edição deste ano do Autofestival decorreu entre 23 de janeiro a 4 de fevereiro. Este é o maior certame do género do país, onde é possível adquirir veículos em primeira ou segunda mão em condições mais vantajosas do que no resto do ano.



