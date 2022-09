Despesas de viagem não serão indexadas apesar dos aumentos dos combustíveis

A ministra das Finanças, Yuricko Backes, afirmou, em resposta parlamentar, que o Governo não tem a intenção de indexar despesas como a contagem de quilómetros.

Apesar dos aumentos de combustíveis e do fim das ajudas estatais no preço dos mesmos nas bombas, as despesas de viagem não serão indexadas, disse esta quarta-feira a ministra das Finanças, Yuricko Backes numa resposta parlamentar.

Mesmo com os preços em alta, a Governante afirmou, na resposta à pergunta dos deputados Fernand Kartheiser e Roy Reding, do ADR, que o Governo luxemburguês não tem a intenção de indexar as despesas de viagem, como a contagem de quilómetros.

"O Governo tem investido consistentemente no transporte público há anos. Através de elevados investimentos na rede ferroviária e da expansão do elétrico, que tornarão a rede de transporte sustentável reforça assim o aumento da oferta e qualidade do transporte público, que desde 1 de março de 2020 é gratuito", sublinha na resposta.

Por essa razão, continua a ministra, "não há planos para um ajuste geral da taxa de quilómetros ou do valor deste a ser indexado", lembrando que se houvesse uma indexação retroativa, o impacto orçamental da tarifa fixa por quilómetro aumentaria cerca de 350 milhões de euros anuais.

