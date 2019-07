A seguir à habitação, os transportes e outros bens e serviços são o tipo de despesa que mais pesa no orçamento das famílias no Grão-Ducado.

Despesas com a casa representam quase 25% dos gastos das famílias no Luxemburgo

Quase um quarto das despesas das famílias no Luxemburgo destina-se a pagar a casa, água, gás e eletricidade. Os dados do Eurostat permitem concluir que, apesar de o valor não ser muito diferente do encontrado para o total da União Europeia (UE) e da zona euro, as despesas com o alojamento no Grão-Ducado ficam ligeiramente acima da média. De facto, os 24,5% do Luxemburgo comparam com os 24,2% do bloco dos 28 e com os 23,7% da zona euro. Em Portugal, por exemplo, o valor é de 18,3%.

O gabinete de estatísticas da UE explica que, em quase todos os Estados-membros, a habitação é a principal categoria de despesas. Só não o é na Estónia, Lituânia e Roménia, países onde os gastos com a alimentação são mais importantes. No Chipre e em Malta, a categoria mais significativa de despesa são mesmo os restaurantes e hotéis.

A seguir à habitação, os transportes e outros bens e serviços são o tipo de despesa que mais pesa no orçamento das famílias no Grão-Ducado. A alimentação e bebidas não alcoólicas surgem apenas em quarto lugar, com uma fatia de quase 9% do bolo total das despesas, seguindo-se a componente de bebidas alcoólicas e tabaco.

Em Portugal, a ordem das despesas é diferente: a seguir à casa, a maior parte dos gastos tem como destino a compra de comida e só depois os transportes.

P.C.S.