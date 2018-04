A desigualdade salarial, as dificuldades no acesso à saúde e o risco de pobreza voltaram a subir em 2016 no Luxemburgo, depois de alguns anos em que a tendência foi descendente. A conclusão é do relatório Panorama Social da Câmara dos Assalariados.

Desigualdade salarial aumenta no Luxemburgo

O documento conclui que a repartição da riqueza favorece cada vez mais os mais ricos e que a desigualdade salarial está a aumentar. Desde 2010, os salários baixos registaram um aumento de 0,8%, enquanto os salários mais elevados subiram quase 6%.

O risco de pobrza continua a ser significativo, tendo-se situado nos 16,5% em 2016, um lugar a meio da tabela da zona euro. O relatório alerta ainda para o risco acrescido de exposição de parte da população, como é o caso das famílias monoparentais. Nestes casos, a taxa de risco de pobreza é superior a 45% desde 2006.

Por outro lado, o relatório sublinha, que no Luxemburgo o facto de se ter um emprego não é suficiente para evitar cair na pobreza: acontece para 12% das pessoas com emprego. Em situação pior na zona euro apenas a Grécia e Espanha, afirma a Câmara dos Assalariados.

Em termos de acesso a cuidados de saúde, o número de pessoas que declaram não satisfazer as suas necessidades de acesso a tratamentos médicos por motivos financeiros tem vindo a aumentar.