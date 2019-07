A forma como o rendimento e a riqueza estão distribuídos pela sociedade é determinante para perceber se todos têm igual acesso aos bens e serviços produzidos na economia.

Desigualdade na distribuição de rendimentos no Luxemburgo abaixo da média europeia

A taxa que mede a desigualdade na distribuição de rendimentos no Luxemburgo situou-se nos 5% em 2017, ligeiramente abaixo da média da União Europeia (UE).

O gabinete de estatísticas da UE explica que a forma como o rendimento e a riqueza estão distribuídos pela sociedade é determinante para perceber se todos têm igual acesso aos bens e serviços produzidos na economia. O Eurostat analisou então a relação entre o rendimento recebido pelos 20% da população que mais recebem e os 20% que menos ganham.

A média da UE ficou então nos 5,1% e a do Grão-Ducado nos 5%. Os países com menos desigualdades são a República Checa e a Eslovénia, com taxas de 3,4%. A Bélgica também se destaca como um dos países com menos desigualdades de rendimentos, com uma percentagem de 3,8%.

Pelo contrário, com as maiores diferenças encontram-se a Bulgária (8,2%), Lituânia (7,3%) e Espanha (6,6%). Portugal surge no ranking com um valor de 5,7%, acima da média europeia.