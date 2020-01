O Grão-Ducado continua a destoar da tendência europeia dominante de queda do desemprego.

Desemprego volta a subir em dezembro no Luxemburgo

A taxa de desemprego subiu para 5,6% no Luxemburgo em dezembro do ano passado, face ao mesmo mês de 2018, em que a taxa se fixou nos 5,2%. O Grão-Ducado continua a destoar da tendência europeia dominante de queda do desemprego.

De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Eurostat, a taxa de desemprego da União Europeia (UE) situou-se nos 6,2% no último mês do ano passado, face aos 6,6% registados um ano antes. Na zona euro, o cenário é o mesmo: a taxa baixou de 7,8%, para 7,4%.

O indicador – medido pela percentagem do número de pessoas sem emprego no total do mercado de trabalho - desceu em 21 Estados-membros, manteve-se na Dinamarca e subiu em seis países, entre os quais o Luxemburgo e Portugal. Em Portugal a taxa subiu de 6,6%, para 6,9%.

O Eurostat também apresenta dados para o desemprego jovem e o Grão-Ducado volta a registar um aumento: de 14% para 16,6% em dezembro de 2019. O valor está acima da média da UE, que é de 14,1%.

É também feita uma análise por género que demonstra que o desemprego castiga mais as mulheres. A taxa subiu seis pontos percentuais, para 5,8% no sexo feminino e três pontos percentuais, para 5,5% entre homens.

Fazendo uma comparação mensal, o desemprego subiu de 5,5%, para 5,6% no Luxemburgo.