Setor da construção é aquele que emprega mais trabalhadores a curto prazo.

Economia 2 min.

Desemprego. Trabalhadores temporários foram os mais penalizados pela pandemia

Setor da construção é aquele que emprega mais trabalhadores a curto prazo.

"Como resultado da crise da covid-19, o número de trabalhadores temporários entrará em colapso em março e abril de 2020, em comparação com março e abril de 2019". Quem o diz são os ministros do trabalho e da economia, Dan Kersch e Franz Fayot , em resposta a uma pergunta parlamentar dos deputados do CSV Marc Spautz e Felix Eischen.

No ano passado, os trabalhadores temporários representavam 2,2% do emprego total, com 9.708 e 9.454 trabalhadores temporários, respectivamente.

Agora, de acordo com os números divulgados pelo governo, este número desce para 0,7% (3.311 empregados) e em abril cai para 1% (4.306 pessoas).

Mais penalizados

Uma esmagadora maioria deles são trabalhadores que caíram no desemprego são trabalhadores fronteiriços, na sua maioria franceses (61%), muito à frente da Bélgica (9%) e da Alemanha (3%). Apenas um quarto dos trabalhadores temporários reside no Luxemburgo e os restantes 2% são de outras nacionalidades, incluindo a portuguesa.

A distribuição etária é relativamente equilibrada entre os 25 e 55 anos. O grupo etário dos 25-34 anos é maioritário (29%), seguido pelo grupo etário dos 35-44 anos (25%) e o grupo etário dos 45-54 anos (22%). Os menores de 25 anos representam 14% dos trabalhadores temporários, os maiores de 55 anos 11%.

Finalmente, os ministros revelam que, "o trabalho temporário está altamente concentrado a nível sectorial, com a construção a empregar 40% dos trabalhadores temporários, as indústrias transformadoras 16% e o comércio 8%".

Reforma à vista

A catástrofe que tem impacto direto no crescente número de desempregados, obriga os governantes a tomar medidas urgentes.

"A crise actual sublinha ainda mais a fragilidade de alguns empregados, especialmente os que trabalham em empregos temporários", admitem os ministros, sem darem quaisquer pormenores concretos sobre os planos do governo.

Questionados sobre a oportunidade de criar um contrato de trabalho temporário permanente, os ministros puseram de lado a questão, dizendo que "serão exploradas as várias vias possíveis" e que será tomada uma "decisão final após consulta dos parceiros sociais".

Apesar disso, a resposta assinada por ambos, escrevem ainda que "estes contratos são frequentemente precários" e que portanto é "essencial assegurar que as pessoas que assinaram um contrato de trabalho temporário ainda possam usufruir de uma certa estabilidade e segurança".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.