Desemprego subiu em dezembro e atingiu mais as pessoas acima dos 45 anos

Desemprego subiu em dezembro e atingiu mais as pessoas acima dos 45 anos

Entre novembro e dezembro de 2022, o número de desempregados cresceu 7,8%. "Este aumento diz principalmente respeito a pessoas com mais de 45 anos de idade", refere a ADEM.

O número de pessoas à procura de emprego, registadas na ADEM, em dezembro de 2022 desceu 3,9% face a dezembro de 2021. No último mês do ano que passou estavam inscritas 15.760, menos 643 pessoas que no período homólogo.

Apesar desta diminuição anual no número de inscritos à procura de emprego - e que, de acordo com a ADEM, está a registar-se principalmente entre aqueles que estão inscritos há mais de 12 meses - houve um aumento de desempregados entre novembro e dezembro de 2022.

Essa subida, de 7,8%, foi impulsionada pelo número de pessoas com idade superior a 45 anos à procura de emprego.

"Se compararmos o número de pessoas à procura de emprego com o número de pessoas à procura de emprego em novembro, podemos ver um aumento de 1.138 pessoas (+7,8%). Este aumento diz principalmente respeito a pessoas com mais de 45 anos de idade", refere a ADEM em comunicado.

A taxa de desemprego calculada pela STATEC, fixou-se nos 4,8% e o número de novos registos de pessoas à procura de emprego revelou uma tendência decrescente.

Em dezembro de 2022, inscreveram-se 2.182 novos residentes na ADEM à procura de emprego. Em dezembro de 2021, tinham sido 2.260 (mais 78 que em dezembro do último ano).

Número de pessoas a receber subsídio desceu num ano

Em termos anuais, o número de residentes desempregados à procura de emprego que recebem o subsídio de desemprego total diminuiu 0,7%. Em 2022, eram 7.674 as pessoas que estavam nessa situação, menos 55 pessoas que em 2021.

O número de beneficiários inscritos em formações da ADEM foi de 4.008, abaixo do nível observado em dezembro de 2021, que foi de 4.225.

Menos oferta de emprego

Durante o mês de dezembro de 2022, foram comunicadas 2.679 ofertas de emprego, o que representa uma diminuição de 17,8% em relação a dezembro de 2021.

O número total de vagas de emprego disponíveis a 31 de dezembro de 2022 era de 10,925.

