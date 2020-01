A taxa de desemprego subiu para 5,5% no Grão-Ducado e desceu para 6,3% no conjunto dos 28.

Desemprego sobe no Luxemburgo em contra corrente com a União Europeia

A taxa de desemprego subiu no Luxemburgo para 5,5% em novembro de 2019, face aos 5,4% verificados um ano antes, de acordo com dados publicados hoje pelo Eurostat.

O aumento faz com o Grão-Ducado seja um dos únicos seis países a registar uma subida no número de desempregados, ao contrário do que aconteceu na maioria dos Estados-membros da União Europeia (UE).

A taxa de desemprego no conjunto dos 28 situou-se nos 6,3%, uma descida quando comparada com os 6,6% de novembro de 2018.

No conjunto, o desemprego – medido pela percentagem do número de pessoas sem emprego no total do mercado de trabalho - baixou em 20 Estados-membros, subiu em seis e manteve-se em dois.

Este desencontro de tendências entre União Europeia e Luxemburgo encontra-se também no desemprego jovem. Enquanto, a taxa desceu de 14,8%, para 14,3% entre novembro de 2018 e novembro de 2019 no conjunto dos 28, no Grão-Ducado houve uma subida: 14,1%, para 15,6%.

Se se fizer uma comparação mensal, a taxa de desemprego manteve-se nos 5,5% no Luxemburgo, face a outubro de 2019, tal como na UE se manteve nos 6,3%.



