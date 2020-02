As profissões mais procuradas são contabilidade, auditores, pessoal de cozinha e trabalhadores da construção.

Desemprego sobe em janeiro no Luxemburgo

Redação

A taxa de desemprego aumentou em janeiro para 5,5% no Grão-Ducado, uma subida face aos 5,2% registados em janeiro do ano passado e aos 5,4% observados um mês antes, em dezembro de 2019.

De acordo com os dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem), o número de residentes inscritos nos centros de emprego aumentou 8,7%, para um total de 16.476. Pelo contrário no caso, dos não-residentes, a tendência é de redução: a queda foi de quase 9%, para 2.467.

Por seu lado, as empresas declararam 4.401 vagas por preencher, mais 25,7% do que em janeiro de 2019. As profissões mais procuradas são contabilidade, auditores, pessoal de cozinha e trabalhadores da construção.