Cerca de 27.000 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial no mês de junho, uma diminuição de pouco mais de 4.000 em comparação com o mês de maio.

Desemprego parcial especial covid não vai ser prolongado

Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Economia, o Comité de Conjuntura deu luz verde a 3.676 pedidos de empresas ao abrigo do mecanismo especial covid, que está em vigor ainda até 30 de junho.

O Governo anunciou esta sexta-feira, que no final do mês de junho, esta medida chega ao fim, não estando previsto mais nenhum prolongamento.

Este regime de desemprego parcial ao abrigo do mecanismo especial covid foi criado no mês de março do ano passado e tem como objetivo ajudar as empresas em crise devido à situação sanitária. Ora, a partir do mês de julho o acesso ao desemprego parcial vai ser regido segundo as disposições legais, em vigor antes da pandemia.

Atualmente é sobretudo o setor da construção civil que mais recorre ao desemprego parcial. Uma penúria excecional em matérias-primas tem dificultado o trabalho neste setor.



