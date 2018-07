A taxa de desemprego desceu para 5,5% em junho no Luxemburgo. Este é o nível mais baixo desde abril de 2011. Recorde-se que o nível mais elevado de desemprego no Grão-Ducado atingiu os 7,2% em maio de 2014.

Desemprego desce para mínimos desde abril de 2011

O número de inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (Adem) foi de 14.482, o que equivale a uma redução de 4,2% face ao mesmo período de 2017.

Esta descida beneficiou sobretudo os mais jovens (com menos de 30 anos), com uma quebra de 9,4%, seguido pelos menos qualificados (-5,4%). O número de desempregados de longa duração também diminuiu: 4,4%; tal como os desempregados que têm o estatuto de trabalhador com deficiência ou com capacidade reduzida de trabalho (-2,2%). Os desempregados mais qualificados viram o seu número estagnar, nos 2.873.

É preciso sublinhar que, apesar da tendência de descida que se observa há vários meses, há mais pessoas com poucas qualificações em situação de desemprego do que pessoas mais qualificadas. De acordo com os dados da Adem, em junho eram 11.609 os desempregados com estudos secundários e 2.873, as que tinham estudos superiores.

Por seu lado, o número de vagas declaradas pelas empresas subiu quase 25%, para 3.594. A Comissão Europeia advertiu precisamente para este facto na semana passada, quando publicou as suas previsões eocnómicas de verão. Para Bruxelas, aquela subida é um problema, já que revela problemas na oferta de trabalho qualificado, isto é, existe uma desadequação entre as qualificações dos trabalhadores e as vagas disponíveis.