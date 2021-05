Taxa de desemprego em abril manteve-se nos 6,1%.

Desemprego continua a diminuir no Luxemburgo

Susy MARTINS

Entre abril de 2020 e abril de 2021 houve uma diminuição de 9,9% no número de pessoas inscritas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira, havia menos 2.004 pessoas inscritas na ADEM no mês passado do que há um ano.

Com 18.249 residentes inscritos nos centros de emprego do país no final de abril, a taxa de desemprego manteve-se nos 6,1%, quando há um ano era de 6,9%.

No entanto, o desemprego de longa duração continua a progredir. No espaço de um ano, o número de desempregados com pelo menos 12 meses de inscrição na ADEM subiu 19,9%. De acordo com os dados, há agora menos desempregados a usufruir do subsídio do desemprego do que há um ano atrás. O número caiu 1,5%, o equivalente a 148 pessoas.

76 empresas faliram no mês de abril Houve ainda um recuo exponencial nas insolvências em relação ao mês de março.

No geral, no mês passado, foram declaradas 2.937 vagas de emprego à ADEM, mais 55% do que há um ano, altura em que o país se encontrava em pleno confinamento devido à pandemia da covid-19.



