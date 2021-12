Há atualmente mais de 10 mil vagas de emprego por preencher na ADEM.

Desemprego cai para 5,3%, abaixo do nível pré-pandemia

Catarina OSÓRIO

A taxa de desemprego recuou em novembro para os 5,3%, "abaixo do nível pré-crise", divulgou esta segunda-feira o Statec. A 30 de novembro, o número de candidatos inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) era de 15.232. Em comparação com novembro de 2020, o valor representa uma diminuição de 16,1% (menos 2.927 desempregados).

O desemprego de longa duração (inscritos há mais de 12 meses na ADEM) diminuiu 12,4% no espaço de um ano, mas ainda representa 51% do número total de pessoas à procura de emprego no Grão-Ducado.

Já o número de novos inscritos continua em baixa. Em novembro de 2021, houve 2.260 novos residentes registados na ADEM, um decréscimo de 200 pessoas ou 8,1% em comparação a novembro de 2020, "situando-se em torno do nível observado em 2017 e 2018", estima o gabinete de estatísticas luxemburguês.

O número de desempregados que recebem o subsídio de desemprego completo diminuiu 20,9% no espaço de um ano, até aos 7.615 registados em novembro deste ano. Em contraste, o número de beneficiários de uma medida de emprego é de 4.420 e está acima do nível observado em novembro de 2020 (+308 pessoas, ou 7,5%).

Mais de 10 mil vagas de emprego por preencher

O número de vagas comunicadas à ADEM continua muito elevado. Segundo os números divulgados, em novembro de 2021 houve 3.527 vagas de emprego criadas na ADEM, um aumento de 38,9% em relação a novembro 2020.

De acordo com o Statec, a tendência tem sido de crescimento nos últimos meses, sendo que atualmente há 10.452 vagas por preencher. O aumento ao longo de um ano é de 59,2%.

