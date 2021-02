A 31 de janeiro deste ano havia 19.882 residentes inscritos nos centros de emprego do país, de acordo com a Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM).

Desempregados na ADEM aumentam 20,7% num ano

Henrique DE BURGO

Entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 houve um aumento de 20,7% nas pessoas inscritas na ADEM. De acordo com os números divulgados esta segunda-feira pela agência de apoio ao emprego em janeiro passado havia mais 3.406 pessoas inscritas na ADEM do que há um ano atrás.

Apesar de a taxa de desemprego em janeiro se ter mantido nos 6,4% (o mesmo que dezembro de 202), há agora mais pessoas à procura de trabalho no país e as ofertas de emprego fizeram o caminho inverso no espaço de um ano: a 31 de janeiro havia 2.792 vagas de emprego disponíveis, menos 36% em relação a janeiro de 2020.

Em finais de janeiro deste ano o Statec alertava que a duração das inscrições dos desempregados na ADEM tem vindo a aumentar, ao mesmo tempo que, no geral, se espera para mais tempo para arranjar um emprego no país.

