Desempregados em 'ocupação temporária' não podem pedir licença por razões familiares

Diana ALVES A licença por razões familiares permite que pais com filhos menores possam faltar ao trabalho para cuidar dos filhos em caso do doença ou acidente.

Os desempregados inscritos na ADEM que estejam abrangidos por medidas como a Ocupação Temporária Indemnizada (OTI) não têm direito à licença por razões familiares.

Na resposta a uma questão parlamentar do deputado Sven Clement (Partido Pirata), o ministro do Trabalho, Georges Engel, explica que uma pessoa inscrita nos centros de emprego só é considerada como sendo um “trabalhador” no caso de algumas medidas especiais, embora não adiante quais.

Essas medidas não abrangem nem a Ocupação Temporária Indemnizada, nem o Contrato de Apoio ao Emprego (CAE), o Contrato de Iniciação ao Emprego (CIE), o Estágio de Profissionalização (SP) ou o Contrato de Reinserção no Emprego (CRE).

