A queda do número de passageiros que aterraram no Luxembugo representa uma diminuição de 68% em relação a 2019.

Desde 2003 que não havia tão poucos passageiros no Findel

São cada vez mais evidentes os efeitos da pandemia na economia global com o setor da aviação a sair de rastos de 2020. Findel fechou as contas do ano passado com apenas 1,4 milhões de passageiros.

A derrapagem de 68% em relação a 2019 faz o tempo andar para três. De facto, de acordo com o balanço que a Lux Airport fez chegar à imprensa, há 18 anos que não havia tão pouca gente nos corredores do Findel.

"Embora o aeroporto tenha permanecido aberto e operacional durante todo o ano, o tráfego aéreo regular de passageiros no Luxemburgo parou em março e continuou até ao final de maio devido às severas restrições de viagem impostas durante a pandemia", contextualiza a Lux Airport.

Menos gente, mais toneladas transportadas

Apesar da debandada de passageiros, o aeroporto do Findel desempenhou um papel crucial nos voos de carga e especialmente nos voos médicos de e para a Grande Região.

A opção de manter as pistas abertas resultou num aumento de 6% no número de toneladas de mercadorias transportadas, nomeadamente equipamento médico. Ao todo, e segundo o balanço da empresa que gere o aeroporto, saíram 947 mil toneladas do país.

