O Ministério das Finanças apresentou alguns exemplos de cálculos ligados à dedução dos impostos relativos a 2023 e 2024. Entre 200 ou 2.500 euros, saiba quanto lhe vai calhar.

Tripartida

Descubra quanto vai poupar nos impostos com as novas medidas

Ana Patrícia CARDOSO O Ministério das Finanças apresentou alguns exemplos de cálculos sobre a poupança nos rendimentos dos cidadãos do Luxemburgo, com a introdução das medidas da tripartida. Entre 200 ou 2.500 euros, saiba quanto lhe vai calhar.

Um novo acordo da tripartida foi assinado na semana passada e mais medidas de apoio aos cidadãos vão ser implementadas para colmatar o peso da inflação.

Entre as várias medidas previstas direcionadas para a habitação, energia e fiscalidade e salários, o Ministério das Finanças focou-se em três para apresentar exemplos de cálculos do que os cidadãos vão poupar em 2023 e 2024:

Introdução de um crédito fiscal, que será pago de forma retroativa a 1 de janeiro de 2023, equivalente a 5%, isto é, a duas indexações. Como terão uma menor carga fiscal, os trabalhadores terão um salário líquido mais elevado;

Adaptação da tabela fiscal à inflação para dois escalões e meio do 'index', a partir de 2024. O objetivo é diminuir a carga fiscal e aumentar o poder de compra;

Aumento do limite máximo para dedução de juros hipotéticos nas taxas de juro, retroativamente, de 2.000 para 3.000 euros a 1 de janeiro. O objetivo é ajudar as famílias a pagar os empréstimos e a enfrentar a subida das taxas de juro;



Simulações

Numa publicação recente nas redes sociais, as Finanças apresentam várias simulações consoante o tipo de agregado familiar, rendimento, número de filhos, ou idade da reforma. Através dos gráficos, é possível perceber que todos os casos resultam num ganho anual.

Vamos a exemplos:

Caso 1: Para uma família com dois filhos e um salário anual médio de 114.000 euros, o crédito fiscal acrescido da dedução dos juros da dívida poderá resultar num lucro anual de 2.460 euros em 2023, e 2.580 euros em 2024.

Ministério das Finanças

Caso 2: Uma família monoparental com um filho e um rendimento bruto anual de 50 mil euros poderá beneficiar de um lucro anual de 450 euros em 2023, e 755 euros em 2024.

Ministério das Finanças

Caso 3: Casal com apenas um rendimento de 100 mil euros anuais brutos e uma criança pode poupar 1.590 euros em 2023, e 2.025 euros em 2024.

Ministério das Finanças

Caso 4: Um casal de reformados com apenas um rendimento bruto anual de 70 mil euros pode poupar 525 euros em 2023, e 555 euros em 2024.

Ministério das Finanças

A tutela calculou ainda o valor da poupança para uma pessoa solteira sem filhos. No primeiro exemplo, em que o rendimento anual bruto é de 60 mil euros mensais, a poupança calha nos 525 euros em 2023, e 705 euros em 2024.

No caso de um solteiro com ganhos anuais a rondar os 36.119 euros, a poupança fica-se pelos 245 euros este ano, e 285 euros em 2024.

Ao jornal Luxemburger Wort, Nora Back, a presidente da OGBL, confirmou as contas do Ministério das Finanças e mostrou-se satisfeita com os exemplos que "provam que os cidadãos agora estão a receber alguma coisa".

As novas medidas de apoio às famílias Além das três indexações previstas para este ano haverá um credito fiscal equivalente a duas parcelas do 'index'.

O novo pacote de medidas da tripartida, assinado a 3 de março, inclui ainda apoios nas áreas da habitação e energia.

