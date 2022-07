A medida reduz os preços da gasolina e do gasóleo em 7,5 cêntimos por litro.

Desconto sobre os combustíveis poderá ser prolongado

O desconto sobre os preços dos combustíveis, que entrou em vigor em abril e deveria terminar no final do mês, poderá ser estendido por mais um mês, de acordo com a informação avançada esta terça-feira pela RTL.

Segundo a emissora luxemburguesa, o alargamento da proposta, originalmente parte do Solidaréitspak, pacote de medidas aprovadas no âmbito do acordo tripartido para combater a subida colossal dos preços da energia, está a ser avaliado pelo Governo.

A prorrogação do desconto sobre os combustíveis por mais um mês, ou seja, até ao final de agosto, custará ao Estado aproximadamente 50 milhões de euros, e poderá ser adotada pelo Luxemburgo para se alinhar com as políticas da vizinha Alemanha, onde uma medida semelhante estará em vigor até ao final de agosto.

A proposta deverá ser discutida no Conselho de Governo de sexta-feira.

