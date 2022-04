Gasolina e gasóleo descem 7,5 cêntimos por litro. Segundo as contas do Executivo luxemburguês, "para um depósito de 50 litros de gasolina, a poupança ascenderá a aproximadamente 3,75 euros".

Desconto nos preços dos combustíveis entra em vigor na próxima semana

O desconto no preço do combustível, aprovado pelo Governo, esta quinta-feira, deverá entrar em vigor a partir da próxima semana. O projeto de lei foi aprovado em reunião de Conselho de Ministros hoje e introduz uma compensação financeira que permite a redução temporária do preço de venda de certos produtos.

Os preços ao consumidor da gasolina, gasóleo e gasóleo de aquecimento terão uma redução de 7,5 cêntimos por litro, incluindo o IVA, a partir de 13 de abril, já na próxima quarta-feira. Estas medidas, refere o comunicado do Governo, serão aplicáveis até 31 de julho deste ano para a gasolina e o gasóleo, e até 31 de dezembro para o gasóleo de aquecimento.

As reduções anunciadas fazem parte do pacote de solidariedade (Solidaritéitspak) do acordo tripartido e serão fixadas nos preços nas bombas de gasolina, até à data em que estão em vigor.

Segundo as contas do Executivo luxemburguês, "para um depósito de 50 litros de gasolina, a poupança ascenderá a aproximadamente 3,75 euros".

Para os preços do gasóleo para uso industrial e comercial e em trabalhos agrícolas e hortícolas, de piscicultura e silvicultura, está também prevista uma queda de 7,5 cêntimos por litro, que entrará em vigor assim que a Câmara de Deputados aprovar a respetiva lei.

Tal como nos casos já aprovados, a redução para estes setores permanecerá também em vigor até 31 de julho.

