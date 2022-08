A redução de 7,5 cêntimos por litro termina a 31 de agosto, mas os deputados estão a debater a continuidade da medida.

Redução

Desconto nos combustíveis acaba quarta-feira. Continuidade divide partidos

Redação A redução de 7,5 cêntimos por litro termina a 31 de agosto, mas os deputados estão a debater a continuidade da medida.

O desconto nos combustíveis nas bombas de gasolina está prestes a expirar, depois de ter sido prolongado por mais um mês, mas há quem defenda a sua continuidade como forma de mitigar as consequências do aumento de preços.

Combustíveis mais baratos só até ao final do mês Na terça-feira, o combustível foi vendido no Luxemburgo ao mesmo preço do início da guerra na Ucrânia.

É o caso do Partido Social Cristão (CSV). De acordo com a RTL, na quinta-feira, o deputado Marc Spautz reconheceu que, não sendo "grande fã" da redução, "é melhor do que nada". Contudo, o CSV propõe que a iniciativa seja acompanhada de um ajuste da tabela de impostos, a pensar "especialmente na classe média", e da manutenção das próximas tranches do index.

Também a Reforma Democrática Alternativa (ADR) vê a extensão do desconto com bons olhos. Jeff Engelen, deputado do partido, defendeu que o desconto deve ser aplicado "pelo menos até ao final do ano", já que a crise não parece dar tréguas. O partido sugere, ainda, a fixação de 3% para o IVA sobre a energia.

Voucher para energia reúne consenso

Pelo contrário, o Partido Pirata, déi Lenk, LSAP, DP e déi greng defendem a implementação de outras soluções para fazer face à crise energética. O Pirata propõe a criação de um "crédito ambiental" sob a forma de vouchers para energia de 100 a 150 euros que seriam atribuídos às famílias.

Governo tem de diminuir 15 cêntimos/litro na bomba, apela a ULC A par com novo aumento salarial e alteração do subsídio de vida cara, exige a União dos Consumidores perante a perda de poder de compra no Luxemburgo.

A proposta dos vouchers foi apresentada pelo ministro François Bausch na quarta-feira e parece ser consensual entre alguns dos partidos, como o déi Lenk, que acredita que os vales deveriam ser pagos junto com o index, e o LSAP, que já tinha proposta um conceito semelhante há seis meses.

Na altura, o partido sugeriu o valor de 500 euros para os vouchers que, embora não fosse suficiente, seria "um bom começo", segundo disse o deputado Carlo Weber, citado pela RTL.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.