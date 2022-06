O desconto na bomba de 7,5 cêntimos de euro por litro expira a 31 de julho.

Desconto no preço dos combustíveis prolongado até setembro? CSV exige que sim

Ana Patrícia CARDOSO O desconto na bomba de 7,5 cêntimos de euro por litro expira a 31 de julho. O partido da oposição propõe um plano de três pontos para ajudar as famílias do Luxemburgo.

"As pessoas precisam de ajuda financeira e precisam agora", disse Gilles Roth, deputado do Partido Cristão Social (CSV), na Câmara dos Deputados, numa sessão onde se discutiram mais medidas para auxiliar as famílias face ao aumento dos preços dos combustíveis.

"Achamos que há muitas pessoas que já não conseguem fazer a gestão financeira. Os luxemburgueses são contidos, não vão logo para as ruas protestar. Especialmente os afetados, que estão sob stress, mas cada vez mais, isso também se aplica para a ampla classe média. Os tempos de espera acabaram!", disse o deputado do maior partido da oposição.



O CSV fez três sugestões. A primeira delas é a prorrogação e possível aumento do desconto na bomba de 7,5 cêntimos de euro por litro até 30 de setembro. Este desconto expira a 31 de julho e o Governo não tem planos para o prolongar.

As outras duas medidas passam por reduzir os impostos de consumo sobre combustíveis e custos de aquecimento ao mínimo da União Europeia, até ao final deste ano, e duplicar o valor máximo de referência para "crédito fiscal sobre a energia", aumentando o número de pessoas que poderiam beneficiar deste auxílio.



"Para salários e pensões entre 936 e 44.000 euros por ano, este crédito chega aos 84 euros por mês; para salários e pensões entre 44.001 euros e 68.000 euros por ano, será de 76 euros/mês, sendo gradualmente reduzido a zero para salários e pensões superiores a 100.000 euros por ano", lê-se no texto do acordo entre o Governo, a União das empresas luxemburguesas (UEL) e os sindicatos CGFP e LCGB (OGBL ficou de fora). A medida está em vigor durante o período em que não há indexação, ou seja, até março de 2023, inclusive.

O deputado François Benoy (Dei Greng) destacou que o subsídio de energia não está a ser usado por todas as pessoas com direito a aceder. No caso, apenas 4% das 10 mil pessoas que se qualificam solicitaram até agora.

O CSV pediu uma reação da ministra das Finanças, Yuriko Backes, às propostas apresentadas mas esta lembrou que "não decidiremos aqui esta tarde, mas estamos a dialogar e vamos tomar as decisões tão rápido quanto necessário."





