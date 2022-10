Cerca de 30% do orçamento da Câmara dos Deputados do Luxemburgo foi destinado a subsídios parlamentares e a custos com pessoal.

Deputados gastaram 46 milhões de euros em 2021. Mas em quê?

Em 2021, a Câmara dos Deputados gastou 46,2 milhões de euros. O relatório de contas, divulgado na quinta-feira, revela uma poupança de 1,8 milhões de euros (3,7%) em comparação com as previsões orçamentais inicialmente projetadas.

Para assegurar o funcionamento da primeira instituição do Grão-Ducado, num ano ainda fortemente marcado pela pandemia, o orçamento previsto era de 48 milhões de euros.

O balanço das contas de 2021 foi apresentado na quarta-feira aos membros do Comité de Auditoria, com um orçamento provisório constituído por uma dotação de 42,6 milhões de euros e 5,4 milhões da reserva da Câmara de Deputados.

Onde foram gastos os 46 milhões?

Os subsídios parlamentares e os custos com pessoal foram as áreas que receberam as maiores fatias financeiras, representando cerca de 30% do orçamento.

Em subsídios parlamentares e outros reembolsos a deputados e assessores foram gastos 14,9 milhões de euros. Já os custos com pessoal foram na ordem dos 13,28 milhões de euros, seguidos dos custos operacionais que corresponderam a 10,9 milhões de euros.



Ano parlamentar foi marcado por duas crises O presidente do Parlamento, Fernand Etgen, fez um balanço do ano parlamentar que chegou ao fim esta segunda-feira.

"Devido ao aumento do número de reuniões das comissões parlamentares e sessões públicas, o número de taxas de participação também aumentou", explica a informação publicada esta quinta-feira no site da Câmara de Deputados, acrescentando que, durante o exercício financeiro de 2021, houve também uma subida no número de funcionários parlamentares, que passou de 104 para 120.



As outras despesas repartem-se também pelos subsídios a grupos políticos, que absorveram 5,23 milhões de euros, e pela publicação e distribuição de atas, que custou ao erário público 1,3 milhões de euros.

Em ano condicionado ainda pela pandemia e por algumas restrições sanitárias, os custos de viagem e de estadia para participação em instituições parlamentares internacionais ficaram-se pelos 455 mil euros e a organização de conferências e reuniões extraordinárias pelos 147 mil.





